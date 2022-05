Gratis-Comic in der Bücherei abholen

Plankstadt. In der Bücherei findet an diesem Samstag, 14. Mai der Gratis-Comic-Tag statt. Es gibt Cartoons, Mangas und Graphic Novels umsonst. Zur Auswahl steht eine Vielzahl an bekannten Superheldenstorys, frankobelgische Abenteuer, Disney-Hefte, Independent Comics und viele andere Themen. Von 10 bis 12 Uhr können sich comicbegeisterte Kinder mit ihren Lieblingsheften eindecken. Und wer acht Jahre oder älter ist, darf sich zusätzlich noch zu einem Comic-Workshop mit Susanne Peter anmelden. Die Comic-Spezialistin gibt ihr Wissen an die Jugend weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1