Grenzhöfer Straße: Versorgung mit Wasser beeinträchtigt

Plankstadt. Die Stadtwerke Schwetzingen informieren, dass die Wasserversorgung in Plankstadt am Donnerstag, 17. Februar, in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr vorübergehend beeinträchtigt sein wird. Denn an diesem Tag wird im Bereich der Grenzhöfer Straße zwischen Schwetzingen und Plankstadt die Einbindung der neuen Wasserleitung hergestellt.

Die entsprechenden Anschlussarbeiten finden im genannten Zeitraum statt. Dazu muss die Wasserversorgung der Gemeinde Plankstadt über die Grenzhöfer Straße vorübergehend unterbrochen werden. Die Wasserversorgung findet in diesem Zeitraum ausschließlich über die zweite Versorgungsleitung in der Ringstraße statt.

Waschmaschine auslassen

Nach Berechnung der Stadtwerke Schwetzingen ist die Grundversorgung über die Ringstraße gewährleistet. Großabnehmer in Plankstadt wurden vom Plankstadter Wassermeister H. Schönig über die Maßnahme entsprechend informiert. Die Stadtwerke bitten die Bürgerinnen und Bürger in Plankstadt, im genannten Zeitraum nach Möglichkeit keine Waschmaschinen und Spülmaschinen zu benutzen, um die Grundversorgung sicher gewährleisten zu können.

Sollten die Anschlussarbeiten vor 16 Uhr abgeschlossen sein, wird die Wasserversorgung über die Grenzhöfer Straße nach Plankstadt selbstverständlich zu einem früheren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen, teilen die Stadtwerke mit.

Für weitergehende Fragen oder Informationen steht das Technische Team der Stadtwerke Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/6 05 07 20 gerne zur Verfügung. zg