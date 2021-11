Großer Ansturm bei Impfaktion

Plankstadt. Wie schon bei der Impfaktion in Schwetzingen ist auch der Ansturm bei den Terminen für den Schutz gegen des Coronavirus im Plankstadter Gemeindezentrum groß. In der Kälte muss allerdings niemand warten, der Wartebereich, in dem nummerierte Zettel ausgegeben werden, ist im Gebäude. Mehr als 80 Impfwillige sind bereits gekommen, die meisten um ihre Impfung zum dritten Mal aufzufrischen. Einige waren sogar schon zwei Stunden vor dem Start der Aktion vor Ort. Es gibt noch wenige Dosen - insgesamt wurden für diesen Tag etwa 110 organisiert - aber wer jetzt noch kommt, muss mit längeren Wartezeiten rechnen.

