Grüne Eier im Nest

Hallo Kinder! Ich habe mir zusammen mit Harry Hase einen Bericht über den Weltvogelpark Walsrode angesehen. Das war richtig spannend. Experten haben erklärt, warum die Eier der Tiere unterschiedlich sind und keines dem anderen gleicht. Ich dachte mir, dass euch das bestimmt auch interessiert. Im Vogelpark lassen sich Eier in allen Farben, Formen und Größen finden. Grund für die Unterschiede ist die Anpassung der Vogelarten an ihre Umgebung und Lebensweise. Die Eier von am Boden brütenden Vögeln aus kalten Gebieten sind so meistens dunkler, da sie die Wärme der Sonne besser speichern können. In wärmeren Gegenden haben die Eier eher eine helle Färbung, um das Überhitzen zu vermeiden. Einige Eier haben sogar Muster, diese dienen dann der Tarnung. Aber nicht nur die Färbung ist unterschiedlich, auch die Größe. Das größte Ei der Welt ist das des Vogel Strauß. Es wird 15 Zentimeter lang, hat einen Durchmesser von bis zu 13 Zentimetern und kann im Schnitt 1400 bis 1600 Gramm schwer werden. Das Gegenteil davon sind die Eier des Kolibris – es sind die kleinsten der Welt. Sie haben nur ein Gewicht von 0,4 bis 1,4 Gramm. Aber wusstet ihr, dass Eier nicht nur an Ostern bunt sind? Die Eier der Schopftinamus – das sind kleine wildlebende südamerikanische Hühner – können türkis, violett, grün oder braun sein. Vermutlich liegt das daran, dass die Weibchen ihre Eier gemeinsam in ein Nest legen und sie durch die auffällige Färbung besser finden und dazulegen können. Übrigens: Eier sind nicht immer oval oder glatt. Die Eier der im Regenwald lebenden Hokkohühner haben eine noppige Oberfläche, damit sich kein Wasserfilm bilden kann. So kann das Küken im Inneren weiterhin atmen.

