Plankstadt. Zu den nicht zulässig aufgeklebten Wahlplakaten (wir berichteten in unserer Donnerstagsausgabe) erreichte uns noch eine Reaktion der Grünen Jugend Kurpfalz-Hardt. „Zunächst finden wir es schön, dass sich die einzelnen Ortsverbände der Grünen in diesem Jahr dazu bereit erklärt haben, auch Plakate der Grünen Jugend in den Orten für ihren Wahlkampf zu nutzen“, schreibt der Alexander Menzel, einer der Sprecher. Das Aufstellen sei eine Aktion, die von den jeweiligen Gruppen der Partei selbst ausgeht: „Junge Menschen anzusprechen, um sie zur Wahl zu bewegen, halten wir für überaus wichtig.“

AdUnit urban-intext1

Die Plakate wurden von der Grünen Jugend an die einzelnen Ortsverbände und grün-nahen Ortsgruppen vermittelt worden. Diese seien also ins Eigentum, in diesem Fall der Grünen Liste Plankstadt, übergegangen. „Dadurch hatten wir als Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt keinen Einfluss mehr auf die Orte und Flächen, wo die Plakate aufgestellt oder geklebt wurden.“ Menzel findet es wichtig, dass Plakatierungen natürlich regelkonform vorgenommen werden. Soweit ihm bekannt ist, sei die Regelung – zwei Plakate einer Partei an den Stellwänden – der GLP bis vor Kurzem nicht bekannt gewesen. Aber es sei zugesagt worden, dass die Plakate abgehängt werden. In diesem Zusammenhang weist Alexander Menzel darauf hin, dass insgesamt gerade in Plankstadt die meisten Plakate vor Kurzem dem Vandalismus zum Opfer gefallen seien, was er und seine Vorstandskollegen sehr bedauerlich finden.