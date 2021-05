Gut ausgestattet für die Saison

Plankstadt. Zu einem Infotag lud der Tennisclub seine Mitglieder auf die heimische Anlage ein – in den Tagen zuvor wurde ein ausgeklügeltes Hygienekonzept vom Vorsitzenden Roland Wahl entworfen. Jedes Mitglied bekam ein eigenes Zeitfenster von 15 Minuten, in denen man sich bei Maico Aisenpreis über die neuesten Produkte des TCP Sponsors und Partner informieren konnte – neben Schuhen, Kleidung und Accessoires auch die neuesten Rackets.

Im Anschluss an die Beratung durften die Interessenten gleich vor Ort auf Platz 1 gegen Spielerinnen und Spieler der 1. Damen- und 1. Herrenmannschaft des TCP ihre Wunschschläger testen. Ebenso wurde an diesem Tag auch die neue Kollektion der TCP-Saisonshirts präsentiert. Insgesamt haben sich über 30 Teilnehmer mit ihren Kontaktdaten registriert, sodass dieser Tag trotz der besonderen Umstände als voller Erfolg verbucht werden konnte. Im nächsten Jahr plant der TCP dieses Event zur Saisoneröffnung ein, so die Pressemitteilung. zg