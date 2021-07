Hafer entdeckt und erforscht

Plankstadt. Dier Vorschulkinder des Kindergartens St. Nikolaus haben in zwei Gruppen die Schaufelder am Hüttenweg besucht, um sich die heimischen Anbaupflanzen anzusehen. Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, der Initiator des Projekts, hatte die Kinder bereits erwartet und zeigte ihnen die Einzelteile der Pflanzen und stellte fest, dass viele Kinder manche Getreidearten gut unterscheiden konnten. Lediglich beim Hafer waren sie unsicher, denn Hafer, das bevorzugte Pferdefutter, wird heute kaum noch angebaut.

Arbeitspferde gibt es überhaupt keine mehr, lediglich Reitpferde finden sich noch auf zwei Höfen. Aber natürlich sind den Kindern auch die Haferflocken bekannt, die aus den Haferkörnern gequetscht werden. Rüben und Tabak als Pflanzen dagegen weniger. Alle Pflanzen seien sehr gut angewachsen – mit Ausnahme von Mais, da die Krähen alle Körner trotz zweimaliger Aussaat aus dem Boden gepickt hatten. Landwirt Rolf Hallwachs, einer der beiden Bauern, die die Schaufelder anlegten und bearbeiten, war zur Freude der Kinder mit einem großen Traktor gekommen und erklärte ihnen, wie die einzelnen Pflanzen angebaut werden und welche Enderzeugnisse aus ihnen hergestellt werden. Besonders interessiert zeigten sie sich beim Spargelacker neben den Schaufeldern, wo sie erfuhren, wie die Spargelpflanze sich durch das viele Kraut über der Erde die Nährstoffe für das nächste Jahr speichert.

Landwirt beantwortet Fragen

Bei der zweiten Gruppe war es dann Bürgermeister-Stellvertreter und Gemeinderat Gerhard Waldecker, der die Kinder begrüßte, um ihnen die Schaufelder mit ihren Pflanzen zu zeigen und Landwirt Hans-Peter Helmling hatte diesmal mit seinem großen Traktor den Part der Bauern übernommen, beantwortete die Fragen der Kinder und gab ihnen neue und wertvolle Informationen zu den Pflanzungen. Auch die Gemeinde freute sich, dass das Projekt so gut angenommen wird und hatte für jedes Kind noch ein kleines Präsent gerichtet. Für die Kinder gab es also Einblicke in die Landwirtschaft, die das Verständnis förderte, wie aus den Feldfrüchten unser tägliches Brot erzeugt wird. Eine Gruppe hatte Ähren mitgenommen und backte daraus sogar einen Kuchen.

Und noch etwas hatten die Kinder bemerkt: beim Frühstück in der neuen Schutzhütte waren ihnen die Schmierereien an den Holzwänden und auf den Wandbildern aufgefallen, für die eigentlich niemand Verständnis aufbringen kann – und die doch immer wieder vorkommen.

