„Halloween to go“ in Plankstadt: Jetzt in Liste eintragen

Plankstadt. Halloween rückt näher und damit die Zeit, in der kleine Gespenster, Vampire und Hexen durch die Nacht sausen und um Süßes bitten. Nachdem in den Sozialen Medien mehrfach der Wunsch aufgekommen war, auch in diesem Jahr eine „Halloween to go“-Adressliste zu erstellen, hat SPD-Gemeinderätin Kerstin Engelhardt wie schon im Vorjahr die Fäden in die Hand gekommen und kurzerhand im Internet ein Dokument erstellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Halloween to go“ ist während der Corona-Pandemie entstanden, als es darum ging, dem kostümierten Nachwuchs trotz Abstandsregeln und Kontaktreduzierungen einen schönen Abend zu bescheren. Häufig in Körbchen vor der Tür konnte dieser sich dann kontaktlos Süßigkeiten abholen und verkleidet durch die Dunkelheit ziehen.

Dekorierte Häuser und Gärten

Und die Aktion bietet noch einen weiteren Vorteil: „Es ist einfach praktisch, wenn man sich eine kleine Route erstellen kann“, meint Engelhardt. So besteht außerdem nicht die Gefahr, dass die Kinder bei Halloween-Muffeln klingeln. Geschmückte und dekorierte Hauseingänge, Vorgärten und Höfe setzen dem Spaß für Groß und Glein am Montag, 31. Oktober, die Krone auf.

Wer sich in die Adressliste eintragen lassen möchte, kann Kerstin Engelhardt entweder über Facebook kontaktieren oder eine E-Mail an kengelhardt3009@gmail.com senden. Und wer ganz analog unterwegs ist, kann auch einfach eine kleine Information im Briefkasten der Grenzhöfer Straße 27 hinterlassen.