Harmonie von Historie und Moderne

Plankstadt. In kleinen Abschnitten wurde das Außengelände des Heimat- und Kulturkreises (HKK) in den vergangenen zwei Jahren umgestaltet. Angestoßen wurden die Maßnahmen durch den Neubau der Sparkasse, da die marode Beton-trennwand zwischen dem ehemaligen „Adler“-Areal und dem HKK-Gelände abgerissen und durch eine Natursteinmauer ersetzt wurde. Im Anschluss an diese Arbeiten wurden der alte Hoftorpfosten und das stark beschädigte Hoftor erneuert. Die Gemeinde hat ein dazugewonnenes Stück Hof pflastern lassen und einen Pflanzstreifen angelegt, der nun vom Heimat- und Kulturkreis gepflegt wird. Neue Zäune umgeben Hof und Garten und schützen das kleine Paradies.

Alter Brunnen als Hingucker

Der alte Brunnen, der bisher nur zur Hälfte sichtbar war, wurde komplett freigelegt. „Dieses Prachtstück erinnert an die unzähligen Brunnen, die früher überall in Plankstadt standen“, freuen sich die HKK-Verantwortlichen. „So können Besucher sehen, wie mühsam damals Wasser ins Haus geholt werden musste.“ Ebenfalls neu im Hof vor der freigelegten Wand der Scheune ist ein Steintrog mit einer funktionierenden Schwengelpumpe.

Heidrun Engelhardt-Geiß, die Vorsitzende des HKK, dankte Bürgermeister Nils Drescher und dem Gemeinderat während einer kleinen Einweihungsfeier für die Durchführung der Baumaßnahmen und die gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt. Sie schloss ihre Rede mit den Worten: „Andere Gemeinden hätten auch gerne ein solches Heimatmuseum, wir haben es.“

Der HKK schreibt: „Der Hof wurde sehr viel größer und attraktiver und bietet einen idealen Platz, um Feste zu feiern. Insbesondere kann er bei standesamtlichen Trauungen im Saal für einen anschließenden Sektempfang im Hof gebucht werden.“

Bürgermeister Nils Drescher fügte in seiner kurzen Rede abschließend hinzu: „Das HKK hat einen besonderen Ort geschaffen, an dem Historisches mit Modernem harmoniert. Vielleicht können hier zukünftig auch andere Veranstaltungen stattfinden, eventuell sogar irgendwann ein Ortsmittefest 2.0 mit den anderen Höfen.“ zg