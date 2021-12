Heilung unterstützen

Plankstadt. Die „Katharinenhöhe“ ist eine Reha-Klinik für herz- und krebskranke Kinder und junge Menschen mit ihren Familien in Schönwald im Südschwarzwald. Träger ist der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Baden. Der Awo Ortsverein Plankstadt ist Mitglied des Fördervereins der Klinik.

In diesem Jahr sollte während der Weihnachtsfeier eine 500-Euro-Spende an die Klinikleitung übermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Awo. Die Weihnachtsfeier musste Corona-bedingt abgesagt werden, „die Spende kann das Virus aber nicht verhindern“, so Kassierer Walter Stumpf. Mit dem Geld soll der Neubau der Physiotherapie in Schönwald unterstützt werden.

Lebensfreude beeindruckt

„Wer die ,Katharinenhöhe’ einmal besucht hat, weiß, wie viel neue Kraft und Lebensfreude der Reha-Aufenthalt den Patienten gibt,“ erklärt die Awo-Vorsitzende Gaby Wacker. Sie freute sich darüber, dass die Ärzte inzwischen feststellen können, dass „dank des medizinischen Fortschritts die Überlebensrate von krebskranken Kindern und Jugendlichen hoch ist. Da viele aber durch die anstrengenden Chemotherapien geschwächt sind, sind Physiotherapie und Reha unabdingbar.“

„Das Awo-Vorstandsteam war sich deshalb darin einig, dass gerade in Zeiten von Corona und Flutkatastrophen auch diese Projekte immer wieder Unterstützung benötigen“, heißt es abschließend. zg

