Hochzeit: "Ahrschipper" schreiten durch Spalier aus Besen und Schippen

Plankstadt/Eppelheim. Das war ein ganz besonderer Tag für alle Beteiligten: Joe und Sabine Herrmann gaben sich am Samstag im Eppelheimer Standesamt das Jawort. Die beiden Plankstadter sind schon seit 15 Jahren ein Paar und Initiatoren der Fluthilfe um die "Ahrschipper", die beinahe jeden Samstag in den Katastrophengebieten mit anpacken. Die Hilfe im Ahrtal hat sie zusammengeschweißt. Da war es nur passend, dass beide durch ein Spalier der "Ahrschipper" schritten, die Besen, Schaufeln und Eimern hochhielten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun fahren die beiden in die Flitterwochen in die Türkei. Schon einen Tag nach diesem ganz besonderen Urlaub - am Samstag, 23. Oktober - geht es für sie wieder zum Helfen ins Ahrtal.