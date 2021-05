Hoffnung auf nächsten Lockerungsschritt steigt

Region. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung gibt es (Stand 13. Mai) 246 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Stadt Hockenheim hat mit 73 Fällen den Höchstwert. Brühl verzeichnet 37 und Schwetzingen 29 aktive Fälle. Reilingen ist mit vier Covid-19-Infektionen das Schlusslicht vor Altlußheim (zehn), Oftersheim und Neulußheim (je 14). Plankstadt meldet 27 und Eppelheim 17 Infizierte. Die meisten aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis hat derzeit Weinheim mit 85 Fällen.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 21 576 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 87,9 (minus 0,9 im Vergleich zum Vortag).

Die Metropolregion Rhein-Neckar startet regionale Test-Info-Kampagne Impfen, Testen und Kontaktnachverfolgung – das sind derzeit die drei Bausteine auf dem Weg aus der Pandemie. Die Arbeitgeber sind dabei seit einigen Wochen bundesweit verpflichtet, ihre Beschäftigten noch konsequenter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Alle, die nicht im Homeoffice arbeiten können, müssen zweimal pro Woche ein Test-Angebot über ihren Arbeitgeber erhalten. Auch für viele andere Angebote – wie der Besuch beim Friseursalon – ist aktuell ein negativer Schnelltest notwendig. „Wir bitten daher alle, die noch nicht geimpft sind: Testen Sie sich regelmäßig und mehrmals die Woche. Achten Sie darauf, dass Familienmitglieder und Freunde sich ebenfalls regelmäßig testen“, bittet Stefan Dallinger, der Vorsitzende des Verbands Region Rhein-Neckar, vor dem Hintergrund einer regionalen Test-Info-Kampagne. Diese hat das Ziel, eine möglichst hohe Testdichte in der Region zu erreichen. „Die Schnelltests der Beschäftigten sind dabei ein wichtiger Baustein“, erklärt Verbandsdirektor Ralph Schlusche, „daneben rufen wir gerne auf, die Bürgertests zu nutzen. Dort können Sie sich ebenfalls mehrmals die Woche testen lassen.“ Konsequente Testungen ergeben einen sinkenden Inzidenzwert, da frühzeitig Clusterbildungen vermieden werden können. Jeder sei daher aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen und selbst in seinem Umfeld für möglichst viele Testungen Werbung zu machen. „Testungen sind neben den Impfungen der zentrale Baustein, um das Virus zu besiegen“, so Stefan Dallinger, „Machen Sie mit! Lassen Sie sich testen!“ az/zg

94 Menschen haben sich neu infiziert, das sind 30 Menschen mehr als am Tag zuvor. Aktuell sind 879 aktive Fälle bekannt. 20 299 Personen sind wieder genesen und 398 (plus eins zum Vortag) seit Beginn der Pandemie verstorben. Heidelberg liegt mit einem Inzidenzwert von 78 derweil wieder mit 8,6 über der Zahl des Vortags. Dort wurden am Donnerstag 39 Neuinfektionen gemeldet.

Zahlen stimmten nicht überein

Sowohl in unserer Dienstags- als auch in der Mittwochsausgabe waren die Zahlen im Text und in der Grafik nicht identisch. Wir bitten dies zu entschuldigen. Aus technischen Gründen gibt es eine aktuelle Grafik heute nur unter www.schwetzinger-zeitung.de. kaba/az

AdUnit urban-intext2