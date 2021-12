Besinnliche Texte zum Advent, verbunden mit wunderbaren Trompeten- und Orgelklängen, so könnte man den Eindruck in Worte fassen, den die musikalische Andacht in der evangelischen Kirche bei den Besuchern hinterließ. Pfarrerin Christiane Banse, die auch durch die Liturgie führte, hatte passend zum vorgegebenen Thema „Immer ein Lichtlein mehr“ Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch wie „Wir

...