Plankstadt. Eine Holzhütte im Raingewannweg in Plankstadt ist in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat daher die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Telefonnummer 06202/288-0 entgegengenommen.