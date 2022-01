Hunde verhindern Einbruch

Plankstadt. Hunde haben in Plankstadt offenbar einen Einbruchsversuch verhindert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen um 2.30 Uhr in einem Anwesen in der Willy-Brandt-Straße die Hunde der dortigen Anwohner an. Am Mittwochmorgen stellten die Bewohner dann beim Hochlassen der Rollläden eine Beschädigung am Rollladen der Terrassentür fest, welche auf einen Einbruchsversuch schließen lässt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer oder mehrere unbekannte Täter hatten sich vermutlich über das Gartengrundstück Zugang zum Anwesen verschafft und anschließend versucht, über die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Vermutlich wurden sie hierbei durch die Hunde der Anwohner bemerkt und durch das Bellen in die Flucht geschlagen.

Ermittlungsgruppe sucht Zeugen

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Willy-Brandt-Straße wahrgenommen haben, sich unter Telefon 0621/1 74 44 44 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. pol