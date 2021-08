Plankstadt. In Plankstadt gibt es an diesem Donnerstag, 5. August, ein Impfangebot. Ein mobiles Team kommt dazu parallel zum Wochenmarkt von 14 bis 18 Uhr zum Festplatz. Ohne Anmeldung und Termin und unabhängig vom Wohnort kann sich jeder mit dem Vakzin Janssen – bekannt als Johnson & Johnson – gegen Corona impfen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Dabei ist nur eine Impfung nötig.

