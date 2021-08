Impfung auf Plankstadter Markt – auch für Teenager

Plankstadt. In der Gemeinde gibt es an diesem Donnerstag, 5. August, ein weiteres Impfangebot. Ein mobiles Team kommt dazu parallel zum Wochenmarkt von 14 bis 18 Uhr zum Festplatz. Ohne Anmeldung und Termin und unabhängig vom Wohnort kann sich jeder mit dem Vakzin Janssen – bekannt als Johnson & Johnson – gegen Corona impfen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Dabei ist nur eine Impfung nötig.

Zugleich bringt das Impfteam an diesem Donnerstag auf dem Markt zusätzlich den Impfstoff Biontech mit. Dadurch ist auch die Impfung ab dem Alter von zwölf Jahren möglich. Dazu bedarf es im Alter von 16 bis 17 Jahren einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern und im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Anwesenheit der Eltern bei der Impfung. Die Biontech-Zweitimpfung erfolgt dann drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung im Zentralen Impfzentrum Heidelberg.

Weiteres Angebot vor Konzert

Bürgermeister Nils Drescher appelliert, sich impfen zu lassen: „Nur, wenn die Gemeinschaft aller durch Impfungen geschützt ist, werden wir diese Pandemie in den Griff bekommen und wieder mehr ,Normalität‘ im Alltag erleben können – bitte lassen Sie sich impfen, nutzen Sie unser Impfangebot.“ Des Weiteren besteht am Freitag, 13. August, ab 15 Uhr noch einmal die Möglichkeit, sich impfen zu lassen (wir berichteten). Ein Team ist dafür an der Gänsweid stationiert. Im Anschluss spielt ab 19 Uhr die Band „Amokoma“. caz/zg

