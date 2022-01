Impfungen in der Mehrzweckhalle am kommenden Mittwoch

Plankstadt. Ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises bietet am Mittwoch, 2. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Impfungen gegen Corona an. Gespritzt werden die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson – auch ohne Anmeldung. Dabei können Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von den Mobilen Impfteams können Impfwillige ab zwölf Jahren geimpft werden, heißt es in der Ankündigung des Termins. Impfungen jüngerer Kinder sind unterdessen im Impfstützpunkt Heidelberg Patrick-Henry-Village (PHV) möglich. Für einen Termin im PHV ist allerdings eine vorherige Buchung im Internet erforderlich.