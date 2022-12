Das erste Fenster leuchtet mit seinem bunten Licht in die dunkle Nacht. Am Donnerstagabend wurde der beliebte Adventskalender am Rathaus in Plankstadt eröffnet.

„Es wird Zeit, dass es Weihnachten wird, dass Frieden einkehrt, überall auf der Welt“, begrüßte Bürgermeister Nils Drescher die vielen Besucher. Auf dem Rathausplatz funkelten die Lichter am Weihnachtsbaum. Vor dem kleinen Zelt

...