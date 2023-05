Plankstadt. Einfach mal dem Alltag entfliehen und innehalten: Zum Taizé-Gebet am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde in die mit Kerzen und bunten Tüchern geschmückte Plankstadter Kirche ein. Mit Liedern aus Taizé, Texten von Roger Schütz, mit Gebeten und Bibelworten wird die Andacht in meditativer Weise gestaltet. Alle, die Stille und Besinnung suchen, Freude und Kraft gewinnen wollen, sind hierzu willkommen, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

