Intuitives, Abstraktes und Bannendes

Plankstadt. Kristin Brümmer hält es nach einem Zitat von Pablo Picasso, der einmal sagte: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Dabei liebt die seit 2006 in Hockenheimer lebende Künstlerin Großformate, die ihr den Raum bieten, Gesehenes und Erlebtes ausdrucksstark auf Leinwand zu bannen. Im Wasserturm zeigt die 45-Jährige nun einige ihrer Arbeiten.

Bei einem Besuch der Mutter zweier Söhne in ihrem Refugium hätten die Organisatoren der Ausstellung einen Blick über die Schulter der Künstlerin werfen und zuschauen dürfen, als eine weitere Schicht das neueste Werk einen Schritt weiter Richtung Vollendung brachte, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Betritt man das gemütliche Heim, das einem Altbau durch Umbau einen komplett anderen Stil, eine neue Art der distanziert wirkenden und dennoch warmen Atmosphäre mit klaren Strukturen gibt, fühlt man sich gleich willkommen. Kristin Brümmer nimmt den Gast direkt mit in ihre Welt der teils dezenten, aber auch kräftigen Farben, die abstrakt angeordnet den Blick fesseln“, heißt es darin weiter.

Schichten und Strukturen

Der Betrachter beginne automatisch mit der Suche nach dem Inhalt der Bilder, entdecke Strukturen, die bedingt durch die Technik des schichtweisen Farbauftrags und Additiven wie Asche, Sand und Steinmehlen Tiefe und Dreidimensionalität bewirken würden. Verweilen ist angesagt, eintauchen in die Gedanken, die die Künstlerin zu eben diesem sichtbaren Ergebnis brachten. „Es ist ein Schaffensprozess, der aus mir heraus muss, in dem Moment, in dem er passiert“, erklärt Brümmer, die seit ihrer Kindheit Kreativität als Ausdrucksform nutzt und liebt.

Brümmers Ziel ist es, jeden Tag einmal einige Zeit im Atelier zu verbringen. Wie stellt man sich das vor? Ein Blick ins „Atelier“, einen kleinen Raum im Obergeschoss des Wohnhauses, der jedoch durch einen Anbau größer werden soll, ermöglicht einen Eindruck davon. Der Boden ist abgedeckt, die Möbel ebenfalls. Eine große Leinwand hat ihren Platz an der Wand, zwei Strahler sorgen für bestes Licht.

„Es ist einfach da“

Blau. Das ist die Farbe, die diesem Bild die Basis ist. Weiß akzentuiert. Scheinbar ungeregelte Pinselstriche, dann doch intuitiv gesetzte Farbflächen, fein aufgenommene Farbnasen, die sich automatisch bilden, Kleckse und doch fesselt bereits ein klitzekleiner Bereich in roter Farbe den Blick. Weshalb ist der genau dort? Was verrät er uns im noch nicht vollendeten Werk? Kristin Brümmers Malen ist gegenstandslos und abstrakt: „Es ist einfach da“, beschreibt die Tochter einer Kunstlehrerin, was aus dem Kopf über Hände, Pinsel, Spachtel oder Quaste auf der Leinwand realisiert wird.

Als studierte Betriebswirtschaftlerin im Versicherungswesen hatte Brümmer nicht wirklich ihre Passion gefunden, diese liegt definitiv im kreativen Ausdruck in Farbe. Ins Auge fällt auch eine Farbstudie zum Thema „Gold“, die regelrecht strahlt. Die mit Leinwand bespannten Rahmen sind von der begabten Handwerkerin selbst gebaut, das gibt die Variationsmöglichkeit, Größen individuell wählen zu können.

Aber das Experimentieren mit anderen Trägermaterialien gehört auch dazu. Etwa die Kleinformate, die frei stehend Konsolen und Sideboards schmücken, sind aus dicker Wellpappe. Damit reicht die Bandbreite der Bildformate von 25 mal 25 bis zu 120 mal 150 Zentimeter.

Seit einigen Jahren vertieft Brümmer ihre Techniken in der Malschule der Hockenheimer Künstlerin Nina Kruser und in der Online-Kunstschule „Geistreich lernen“, was sie als sehr inspirierend kategorisiert. Sie freut sich darauf, als erste Künstlerin eine neue Reihe von Ausstellungen im Plankstadter Wahrzeichen – dem renovierten Wasserturm in der Luisenstraße 41 – zu eröffnen. „Das ist eine sehr schöne Sache und ich werde insgesamt 20 Exponate mitbringen“, unterstreicht Brümmer ihre Vorfreude auf zwei Tage Ausstellung mit dem Titel „Aufbruch“, der zweideutig ist.

Für Brümmer ist es der Aufbruch zu weiteren Ausstellungen und für die Ausstellungen im Wasserturm ein Aufbruch in eine neue Ära der Präsentationen, die mit der Vernissage am Samstag, 16. Oktober, 15 Uhr, beginnen. Begrüßen wird Bürgermeister Nils Drescher, ins Werk einführen Gemeinderätin Jutta Schuster, Freundin der Künstlerin. Im Wasserturm gelten die aktuellen Einlassbedingungen unter 3G-Regel sowie die allgemeinen Hygieneregeln. zg

Die Ausstellung ist am Samstag, 16. Oktober, 15 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Oktober, 12 bis 18 Uhr, zu sehen.