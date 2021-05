Inzidenz im Kreis sinkt auf 123,1 – Notbremse weiter in Kraft

Plankstadt/Region. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiter. Sie liegt am Freitag bei 123,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 9,8 abgefallen. Der Einzelhandel darf also weiterhin „Click & Meet“ anbieten. Dafür müssen Kunden im Vorfeld einen festen Termin ausmachen und vor Ort einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Geimpfte oder genesene Personen sind von der Testpflicht befreit, müssen aber einen Nachweis – also zum Beispiel den Impfpass oder ein zurückliegendes positives PCR-Test-Ergebnis – mitbringen.

„Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen und einer verschärften Personenbeschränkung auf der Verkaufsfläche geöffnet. Dazu zählen auch Buchhandlungen“, erklärt die für das Gesundheitsamt zuständige Dezernentin, Doreen Kuss, in einer Pressemitteilung.

Das ist bald für vollständig Geimpfte und Genese erlaubt Für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene werden die Pandemieregeln gelockert. Das haben Bundestag und Bundesrat beschlossen. Bereits am Wochenende könnten die neuen Regelungen gelten, wenn sie nun zügig im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Kontaktbeschränkungen: Laut Verordnung fallen nun die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene weg. Bei Treffen mit anderen Personen werden sie nicht gezählt. So können sich auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzt vielen Geimpften treffen. Keine Testpflicht: Geimpfte müssen zudem in Läden oder beim Friseur keinen Test mehr machen. Es reicht der Nachweis der Impfung oder eines früheren positiven PCR-Test-Ergebnisses. Ausgangsbeschränkung: Außerdem fallen die Ausgangsbeschränkungen für beide Gruppen weg. Weiterhin gilt allerdings die Maskenpflicht. Auch Geimpfte und Genesene müssen an bestimmten Orten und in Gebäuden eine Maske tragen und den Mindestabstand einhalten. Quarantäne: Nach Reisen oder nach Kontakt zu Infizierten müssen Geimpfte und Genese auch nicht mehr in Quarantäne – es sei denn, sie haben sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt oder reisen aus einem Virusvarianten-Gebiet ein. caz

Weiter gilt die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr; der Individualsport oder ein Spaziergang im Freien alleine bleibt von 22 bis 24 Uhr erlaubt. Darüber hinaus sind private Treffen zwischen einem Haushalt und höchstens einer weiteren Person möglich. Kinder bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Gastronomie bleibt geschlossen, genauso wie körpernahe Dienstleistungen. Medizinisch notwendige Behandlungen sind aber weiterhin erlaubt und auch Friseurbetriebe dürfen geöffnet bleiben.

Unterschreitet an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten am übernächsten Tag die Maßnahmen der Bundesnotbremse außer Kraft. Maßgeblich ist dabei immer der Inzidenzwert des Robert-Koch-Institutes.

Sollte es zu einer Unterschreitung der Inzidenzgrenze von 100 Neuinfektion kommen, werden wir in unserer Zeitung darüber informieren. Weil im Landkreis Karlsruhe die Sieben-Tages-Inzidenz ebenfalls stabil unter 150 liegt, ist dort ab nächster Woche wieder „Click & Meet“ möglich.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind Stand 7. Mai 300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt Hockenheim hat mit 82 Fällen den Höchstwert. In Plankstadt sind nur 18 Personen positiv getestet worden. Reilingen ist mit 15 Covid-19-Infektionen das Schlusslicht. Die meisten aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis hat derzeit die Stadt Weinheim mit 102.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind im Kreis 21 206 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 112 Personen haben sich am Freitag neu infiziert. Das sind 13 mehr als am Tag zuvor. Aktuell sind 1158 aktive Fälle bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind außerdem 384 Infizierte verstorben.

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind Stand 7. Mai sechs Infizierte, zwei Verdachtsfälle und eine Kontaktperson auf der Isolierstation. Hinzu kommen drei positiv getestete Personen auf der Intensivstation, von denen keine beamtet werden muss. Gute Nachrichten gibt es für vollständig Geimpfte: Für diese und von Corona Genesene werden die Pandemieregeln gelockert. Einen Tag nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Freitag auch den Bundesrat. Wenn sie nun zügig im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, könnten die Lockerungen bereits am Wochenende gelten. caz