Plankstadt/Eppelheim/Kreis. Obwohl fast 50 Millionen Menschen in Deutschland und damit 60 Prozent der Bevölkerung mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, steigen die Infektionszahlen weiter an. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Freitag 152 Menschen mit dem Virus infiziert.

Schwetzingen hat mit 43 Fällen den Höchstwert vor Hockenheim (35), Brühl (18) und Eppelheim (17). In der Gemeinde Ketsch sind 13 Personen positiv getestet worden, in Oftersheim elf und in Altlußheim fünf. In Plankstadt gibt es derzeit drei, in Reilingen nur zwei Fälle.

Insgesamt haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie im Kreis 23 607 Personen mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 64. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 0,4 gestiegen. caz