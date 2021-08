Inzidenz liegt nun bei 75,1

Plankstadt/Kreis. Die Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis steigen weiter an. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Dienstag, 31. August, nun 195 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Schwetzingen hat mit 49 Fällen den Höchstwert vor Hockenheim mit 45, Eppelheim mit 28 und Brühl mit 22 Infizierten. 13 Fälle sind jeweils in Oftersheim und Ketsch gemeldet, acht in Altlußheim und sechs jeweils in Neulußheim und Reilingen. In Plankstadt sind derzeit nur fünf Personen positiv getestet – damit hat die Gemeinde die wenigsten Corona-Fälle in unserem Verbreitungsgebiet.

607 aktive Fälle im Kreis

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 23 812 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 75,1. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 5,4 gestiegen. 48 Personen haben sich außerdem neu infiziert, das ist eine Person weniger als am Tag zuvor. Somit sind im Kreis aktuell 607 aktive Fälle bekannt. 22 757 Personen sind derzeit wieder genesen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind außerdem 448 Infizierte im Rhein-Neckar-Kreis verstorben. caz

Info: Aktuelle Infos und Grafiken zum Thema Corona gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

