Inzidenz sinkt auf 109,4

Region. Der bundesweite Trend der Corona-Zahlen zeigt sich auch in unserer Region. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiter. Sie liegt am Sonntag bei 109,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 6,6 abgefallen. Am Samstag hatte sie bei 116 gelegen.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind Stand Sonntag, 9. Mai, 293 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt Hockenheim hat mit 78 Fällen den Höchstwert. Die zweithöchste Zahl hat Brühl mit 39 aktiven Fällen. In Plankstadt sind 22 Personen aktuell positiv getestet worden. Reilingen ist mit zehn aktiven Covid-19-Infektionen die Gemeinde mit den wenigsten aktiven Fällen in unserem Verbreitungsgebiet. Die meisten aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis hat derzeit die Stadt Weinheim mit 94.

Hintergrund zu den Impfstoffen Im Rhein-Neckar-Kreis wurde Ende vergangener Woche die Marke von 250 000 Impfungen geknackt. In die baden-württembergischen Impfzentren wurden vergangene Woche 31 200 Dosen des US-Herstellers Johnson&Johnson geliefert. Doch einen Termin damit zu bekommen, ist unwahrscheinlich: Sie sind für den Einsatz von mobilen Impfteams in Einrichtungen vorgesehen, so das Sozialministerium. Der Vorteil beim Vakzin von Johnson&Johnson ist, dass man nur eine Dosis benötigt. In Baden-Württemberg ist die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca für die Impfungen in den Arztpraxen ab sofort aufgehoben. In den Impfzentren gilt weiterhin für alle Impfstoffe gegen das Coronavirus die Priorisierung. Impfwillige, die den Impfstoff von Astrazeneca bekommen wollen, sollten zunächst ihren Hausarzt konsultieren und sich gegebenenfalls in eine Warteliste eintragen. Es kann jedoch sein, dass man nicht sofort einen Impftermin bekommt, weil die Liefermengen zum Teil nur kurzfristig bekanntgegeben werden. Es liegt im Ermessen des Arztes, ob eine Impfung mit Astrazeneca in Frage kommt, denn es spielen verschiedene Faktoren wie Alter oder Vorerkrankungen eine entscheidende Rolle. grö

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind im Kreis 21 344 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 58 Personenhaben sich am Sonntag neu infiziert. Das sind 22 weniger als am Tag zuvor. Aktuell sind im Rhein-Neckar-Kreis 1098 aktive Fälle bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind außerdem 389 Infizierte verstorben.

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter einen Wert von 100 fällt, winken Lockerungen. Unterschreitet an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Inzidenz diesen Schwellenwert, so treten am übernächsten Tag die Maßnahmen der Bundesnotbremse außer Kraft. Maßstab für inzidenzabhängige Maßnahmen sind die Daten des RKI. Sollte es zu einer Unterschreitung kommen, wird das Gesundheitsamt bekanntmachen, ab wann die einschränkenden Maßnahmen außer Kraft treten. grö

