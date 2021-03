Plankstadt/Heidelberg. Es war ein spektakuläres Bild, das sich den Autofahrern auf der B 535 auf Höhe der Kurpfalzhöfe in Fahrtrichtung Heidelberg bot: Ein Anhänger war am Montag am späten Nachmittag umgekippt und die Ladung aus Hausrat hatte sich über die Fahrbahn verteilt. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Der Autofahrer ist mit seinem Gespann nach einem Reifenplatzer ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Dabei schlug der Anhänger, der mit Hausrat beladen war, um. Die Ladung landete auf der Fahrbahn. Der Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Nur eine Spur offen

Für die Aufräumarbeiten musste die B 535 kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Heidelberg staute sich so bis zum Tunnel rund drei Kilometer weit zurück. Erst in den Abendstunden floss der Verkehr wieder normal. pol/grö

