Plankstadt. Es ist das traurige Schicksal besonderer Daten, dass sie in der Pandemie irgendwie untergehen. Denn schließlich sind Feiern nicht möglich. Das betrifft auch den Angelsportverein, der in diesem Jahr auf 75 Jahre Bestehen zurückblicken kann. Dafür war Anfang Februar eigentlich eine kleine Feierstunde mit Sektempfang und einem Zusammentreffen befreundeter Vereine geplant, die aber nun Corona zum Opfer fällt.

Nichtsdestotrotz ist es dem Vorsitzenden Werner Niedermayer und allen anderen Mitgliedern ein Bedürfnis, dieses Ereignis nicht vollständig sang- und klanglos über die Bühne gehen zu lassen.

Gegründet wurde der Verein am 7. Februar 1946 von 13 Angelfreunden im damaligen Gasthaus „Zum Roten Schneider“, das mittlerweile nicht mehr existiert, aber immerhin bis 1952 als Vereinslokal diente. Der Monatsbeitrag damals lag bei 40 Pfennigen. Der Verein wuchs dann stetig an, bis 1964 bereits 70 Mitglieder zu verzeichnen waren, davon 50 aktive. Knapp unter 100 Mitglieder sind es heute.

Anfangs nur verwilderter Garten

Der ASV hat eine kleine Odyssee durch Gasthausräumlichkeiten hinter sich und musste das Vereinslokal mehrfach wechseln. Umso erfreulicher war es da für die Mitglieder, dass 2011 ein eigenes Vereinsheim eingeweiht werden konnte. „Das feiert demnach in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen, was für uns natürlich auch ganz besonders ist“, macht Werner Niedermayer klar. Die Gemeinde Plankstadt half 2010 dabei, ein Grundstück neben dem Gelände der Kleintierzüchter zu pachten. Am Anfang war es lediglich ein verwilderter Garten. Dieses benutzbar zu machen, kostete die Angler viele Arbeitsstunden und einiges an Schweiß. Hinzu kam dann der Bau des Holzhauses, in dem es sich gemütlich zusammensitzen lässt. Die meisten dürften auch das Eisentor vor Augen haben, das den Schriftzug des Vereins trägt. Erich Mandl hat es in Eigenarbeit zusammengeschweißt und montiert. Auf diesem Grundstück konnte sich der ASV nun zu Hause fühlen und feierte das mit einem großen Sommerfest.

Das Feiern war dem ASV noch nie fremd, denn das erste Fischerfest fand bereits 1952 auf dem Festplatz statt - sogar mit einem Umzug, der sich am Sonntagnachmittag durch den Ort zog. Auch ein Jahr danach wurde noch gefeiert, doch dann sorgte eine größere Forderung des Finanzamtes für Bestürzung. Das nächste große Fest fand daher erst wieder 1974 statt. Unvergessen ist sicherlich das 30. Jubiläum des Vereins, als im Festzelt sogar Roberto Blanco auftrat. Es gab auch einen bayerischen Abend und an jedem Tag wurden ein Fass Bier und ein halbes Schwein verlost. 1982 fand ein Fest auf der Gänsweid statt, das aber regelrecht ins Wasser fiel. Starker Regen sorgte für viel Schlamm, weswegen das nächste wieder am Festplatz veranstaltet wurde. Nach einer Pause erfreute sich das Fest ab 2012 auf dem eigenen Gelände einiger Beliebtheit – die hervorragend zubereiteten Fische lockten zahlreiche Besucher an.

Bevor es sich nun so anhört, als würden die Angler nur feiern, sei gesagt, dass sie natürlich auch angeln. Bereits 1950 bemühten sie sich um ein eigenes Gewässer dafür, allerdings ohne Erfolg. Wer angeln wollte, fuhr mit dem Fahrrad nach Brühl oder Ketsch an den Rhein, denn nur wenige Mitglieder hatten damals ein Auto.

See befindet sich in Brühl

Erst 1972 gelang es mit Hilfe der Gemeinden Brühl und Plankstadt den ehemaligen Volkschen Baggersee in Brühl in Richtung Kollerfähre in Form einer Pacht-Hege-Gemeinschaft gemeinsam mit drei Brühler Fischervereinen zu pachten und bis heute zu bewirtschaften. In zahlreichen Arbeitseinsätzen wird das Gewässer gepflegt und die Angel ausgepackt. Hechte, Karpfen, Zander, Brassen, Rotaugen – die Arten sind vielfältig, auch wenn sie etwas zurückgehen, wie Werner Niedermayer findet.

Das saubere Wasser, das die Algenbildung zurückgehen lässt, weshalb die Fischer weniger Nahrung finden und der Vormarsch des Welses sind dafür wohl Gründe.

Seit 2003 lenkt Werner Niedermayer als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Natürlich tun sich auch anderen Mitglieder hervor. Bei der Pflege des Geländes zum Beispiel Johann Helfrich und Erich Mandl, für die Webseite und den Datenschutz Karl Grimmer, bei der Pacht-Hege-Gemeinschaft Christian Lederle und Uwe Adler sowie nicht zu vergessen Kassierer Franz Giegler und viele mehr, die alle zu nennen sicherlich die Zeitungsseite sprengen würde.

Junge Mitglieder gesucht

Die Aktivitäten der Angler beinhalten auch die Unterstützung befreundeter Vereine. Zur Pflege der Gemeinschaft hat sich der sonntägliche Frühschoppen etabliert, der allerdings wegen Corona schon monatelang ausfällt. Darauf freuen sich die Mitglieder schon, wenn es wieder möglich sein wird. Und eigentlich war ein Fischverkauf zu Karfreitag geplant, der aber nun auch wegfällt. „Man kann einfach so schlecht planen durch den Lockdown und es ist nichts gewonnen, wenn wir auf dem Fisch am Ende sitzen bleiben“, wirbt Niedermayer um Verständnis dafür.

Leichte Sorge bereitet das Schwinden der Mitgliederzahlen. Drei verdiente Mitglieder sind 2020 gestorben und junge kommen kaum nach. „Da fehlt aus meiner Sicht ein Hinführen zum Angelsport“, gibt Werner Niedermayer zu bedenken. Dabei sei es so schön, die Natur dadurch mit ganz anderen Augen zu sehen. Und sicher ist für ihn auch: „Das aufwendig gebaute Vereinsheim möchten wir mal weitergeben an die nächste Generation.“