Jubiläumsfeier des VdK Plankstadt im Dezember geplant

Plankstadt. Die Mitglieder des Ortsverbandes des Sozialverbandes VdK haben allen Grund zum Feiern – zum einen konnten sie sich nach langer Zeit endlich wieder zur Hauptversammlung treffen und zum anderen besteht der VdK in diesem Jahr seit genau 75 Jahren. Da erfreut die Nachricht, dass der VdK Plankstadt derzeit die höchste Mitgliederzahl seit 75 Jahren verzeichnet gleich umso mehr. Das schreibt der Ortsverband in einer Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Helmut Gaa galt der besondere Gruß der Gemeindeverwaltung, an erster Stelle Bürgermeister Nils Drescher sowie den Angestellten der Gemeinde. Vom Vorstand des Sozialverbandes VdK Kreisverband Mannheim war außerdem Kreisverbandskassier Helmut Deininger vor Ort und von der Plankstadter Liste die beiden Gemeindevertreter Ulrike Breitenbücher und Gerhard Waldecker, beide VdK-Mitglieder.

Gute Zusammenarbeit

Der Vorstand Vorsitzender: Helmut Gaa, Kassier: Helmut Deininger, Frauenvertreterin: Erika Treiber Beisitzer: Erika Gaa, Carola Schönmann-Lock, Sabina Schmitt, Doris Kästel und Gerhard Dressler Obmann Vertrauensperson Behinderter: Walter Mocker, Revisoren: Rudolf Köhl, Klaus Dressler zg

Ein besonderer Dank galt auch der Interessengemeinschaft Plankstadter Vereine, insbesondere den Vorsitzenden Wolfgang Eichhorn und Dieter Böhm sowie Gottfried Sauter für die gute Zusammenarbeit. Die beiden Revisoren Klaus Dressler und Rudolf Köhl sind dort ständige Vertreter des Sozialverbandes, heißt es in der Pressemitteilung.

Danach wurde der Bericht des Vorsitzenden und Schriftführers der Versammlung offeriert. Da seit Jahren das Amt des Schriftführers im Ortsverband nicht besetzt ist, wurde der Bericht des Schriftführers von Vorstandsmitgliedern vorgetragen. Es folgte der Kassenbericht von Doris Kästel und Klaus Dressler legte den Revisionsbericht offen.

Nun standen die Neuwahlen an. Dabei wurde der langjährige Vorsitzende Helmut Gaa in seinem Amt bestätigt. Für die nun scheidende Kassiererin des Ortsverbandes, Doris Kästel, überreichte der Vorsitzende im Auftrag des Vorstandes als Dank für ihre zwölfjährige Tätigkeit als Kassiererin einen Essensgutschein zusammen mit guten Wünschen.

Auch einige Veranstaltungen sind für dieses Jahr geplant, nachdem die vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie vor allem durch Absagen geprägt waren. Bereits an diesem Wochenende soll ein Frühlingsfest im TSG-Vereinshaus „Eviva“ stattfinden.

Ausflug in den Europapark

Im Mai soll dann ein Tagesausflug nach Germersheim folgen und im September möchte der VdK Ortsverband für alle Interessierten einen Gesundheitstag zum Thema „Augengesundheit“ auf die Beine stellen. Im Oktober folgt dann ein Weinausflug in den Schwarzwald nach nach Oberkirch und Hesselbach. Geplant, aber noch nicht terminiert, sind ein Tagesausflug in den Europapark Rust, eine Winterreise ins Pfitztal zu Cornelia und Gabriel Flir und im Januar ein Tagesausflug zu „Holiday on Ice“.

Einen Termin für die Jubiläumsfeier gibt es auch bereits: Am Samstag, 3. Dezember, um 14 Uhr soll das 75. Bestehen des Sozialverbandes in Kombination mit einer Adventsfeier gebührend gefeiert werden. Zum Abschluss trug Carola Schönmann-Lock den Anwesenden noch die Geschichte „Hilfsbereit war nur der Fremde“ vor. zg