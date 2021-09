Jugendliche klauen Gegenstände aus geparktem BMW – Zeugen gesucht

Plankstadt. Drei bislang noch unbekannte Jugendliche haben am Sonntag in Plankstadt mehrere Gegenstände aus einem geparkten BMW entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die mutmaßlichen Täter am Sonntag gegen 22.50 Uhr in der Stefanienstraße unterwegs und versuchten bei mehreren Fahrzeugen, die Türen zu öffnen. Wohl aufgrund eines technischen Defekts war ein in Höhe der Hausnummer 6 geparkter BMW nicht verschlossen und ließ sich demnach öffnen. Zu den konkreten Gegenständen machte die Polizei keine Angaben. Auch die Täter werden nicht näher beschrieben – einer von ihnen soll jedoch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier in Schwetzingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.