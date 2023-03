Julian Einhoff schlägt sie alle

Bei den badischen Jugendmeisterschaften im Landesleistungszentrum in Leimen wurde Julian Einhoff (17) vom TC Plankstadt neuer badischer Tennismeister der Altersklasse U18.

Der Spieler der 1. Bezirksliga setzte sich in der ersten Begegnung gegen Noah Schindler (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) mit 6:3 und 6:1 durch. Im zweiten Spiel gewann der Plankstadter gegen Konstantin Kukaras (TC SG Heidelberg) in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1. Im Halbfinale war der an Nummer zwei gesetzte Milo Leuenberger (TC BW Villingen) sein Gegner. Auch gegen den topgesetzten Leuenberger (DTB-Ranglistenplatz 625) setzte er sich mit 7:6 und 6:3 durch.

Im Endspiel traf er dann auf Rytis Razminas (Ranglistenplatz 666), von der MTG Mannheim, der auf dem Weg zum Endspiel auch die Nummer eins der Setzliste, den auf Ranglistenplatz 475 stehenden Noel Mietusch in zwei Sätzen bezwungen hatte. In einem sehr spannenden und hochklassischen Endspiel gewann Julian Einhoff den ersten Satz mit 6:2, den zweiten verlor er mit 2:6. So musste der dritte Durchgang die Entscheidung bringen. Voller Konzentration ging er in diesen Satz, den er mit 6:2 gewann und somit verdient badischer Tennismeister wurde.

Gute Jugendarbeit zahlt sich aus

Dieser großartige sportliche Erfolg sei auch auf die ganzjährigen sehr guten Trainingsbedingungen (vier Hallenplätze, zehn Freiplätze, Sportpark) und das sehr gute ganzjährige Training zurückzuführen, sagt Roland Wahl, der Vorsitzende des TCP. Besonders die Jugendarbeit habe sich sehr erfreulich entwickelt, heute trainieren dort nahezu 180 Jugendliche. „Der Vorstand gratuliert Julian ganz herzlich zu diesem großartigen Erfolg.“ zg