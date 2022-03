Junge Musikanten proben das erste Mal

Plankstadt. Musik dringt aus den Räumen der Humboldtschule – frühlingshafte Klänge liegen in der Luft. Doch es ist nicht die Bigband, die zu hören ist, sondern die „Jungen Frühlingsmusikanten“ des Musikvereins Plankstadt (MVP). Diese sind kürzlich zum ersten Mal zum Proben zusammengekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund acht Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren hatten sich unter dem Dirigat von Martin Flätgen, seit über 20 Jahren MVP-Mitglied und Bassist in der Bigband, zusammengefunden, um gemeinsam Stücke einzustudieren. MVP-Jugendleiterin Andrea Hansen, durch deren Initiative sich die neu formierte Gruppe zusammengefunden hat, war ebenfalls dabei und sichtlich stolz, mit welcher Begeisterung die „Jungen Frühlingsmusikanten“ schon beim ersten gemeinsamen Spielen an ihren vier Trompeten, zwei Querflöten, einem Saxofon und einer Klarinette bei der Sache waren.

2020 hatte Andrea Hansen die Idee, also zu der Zeit, als die Corona-Isolation begann und besonders alte Menschen in sozialen Einrichtungen belastete. So begann sie mit mehreren anderen „MVP-lern“ vor Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen die „Adventsmusikanten“ ohne Gage zu spielen und im darauffolgenden Frühjahr auch als „Frühlingsmusikanten“ (wir berichteten). Wenig später sei ihr die Idee gekommen, auch zwei gleiche Gruppen mit der MVP-Jugend zu besetzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Musikverein Auftritte in und um Plankstadt geplant Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Senioren-Zentrum Naschereien aus der Box als kleines Dankeschön Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Überraschung für Kinder Überraschung für Kinder Nikoläuse des TV Schwetzingen sorgen für leuchtende Augen

Mehr erfahren

Nachdem dies nun schon in der Adventszeit geglückt ist, sieht es so aus, dass auch das zweite Jugendprojekt zum Erfolg wird. „Jugendliche für die Musik zu begeistern, ist nicht leicht. Aber egal, ob fünf oder 20 kommen, das Wichtigste ist, dass sie Lust dazu haben. Und das ist hier definitiv der Fall“, sagt Andrea Hansen, die sich über die gute Resonanz bei der Zielgruppe freut. Gerechnet habe sie mit bis zu sechs Teilnehmern. Nun seien es acht geworden.

„Darunter ist sogar ein 16-jähriger ‚Rückkehrer‘. Es ist ein an der modernen Zeit angepasstes Projekt mit einem Anfang und einem Ende und dadurch ein für die Jugendlichen niederschwelligeres Angebot als ein zeitlich unbegrenztes“, erläutert sie.

Vorfreude spürbar

Teilnehmer Alexander Schleiger ist mit 16 Jahren der Älteste „Frühlingsmusikant“. „Ich bin angeschrieben worden und habe einfach zugesagt“, meint er gut gelaunt. Auf die Auftritte freue er sich schon jetzt. Auch sind einige der jungen Musiker „Wiederholungstäter“, denn sie waren auch schon als „Junge Adventsmusikanten“ unterwegs.

„Es ist sehr motivierend, wenn man sieht, welchen Spaß sie dabei haben“, meint Andrea Hansen. Der erste Auftritt steht auch schon fest, nämlich anlässlich des Sommertagsumzugs in Eppelheim am 1. Mai. Die Jugendleiterin schaut zuversichtlich in die Zukunft: „Man muss einfach die Liebe zur Musik leben und andere daran teilhaben lassen. Ich bin für zukünftige Projekte positiv gestimmt.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das nächste Projekt sei auch schon in Arbeit, dann allerdings in Eigenregie. Zusammen mit zwei weiteren Damen arbeite sie daran, ein Musical, das den Abschluss einer einwöchigen Musikfreizeit, die von einer freien kirchlichen Gemeinde jedes Jahr in der Region organisiert werde, in die Rudolf-Wild-Halle nach Eppelheim – ihrer Heimatgemeinde – zu holen. mon

Info: Wer Lust hat bei den „Jungen Frühlingsmusikanten“ mitzumachen oder mehr Infos dazu möchte, kann sich bei Andrea Hansen, E-Mail: andrea.fruehauf@t-online.de, melden.