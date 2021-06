Jungmeisen sitzen geschützt zwischen grünen Blättern

Plankstadt. „Gerade sind unsere Jungmeisen zum zweiten Mal dieses Jahr in unserem Garten ausgeflogen. Anscheinend waren Wetter und Futterangebot günstig. Das Nesthäkchen ist noch etwas unsicher und muss vor den Katzen geschützt werden“, schreibt uns unser Leser Winfried Wolf aus Plankstadt.

Die Meisen sind eine Familie in der Ordnung der Sperlingsvögel und zählen somit zu den Singvögeln. Sie brüten gerne in der Nähe von oder sogar in Obstbäumen. Die Insekten beziehungsweise die Larven, die sie dort finden, verfüttern sie dann an ihren Nachwuchs. Die Vögel sind Höhlenbrüter. Das bedeutet, dass sie ihre Nester in Höhlungen bauen. Einige Arten nutzen dafür bereits vorhandene Höhlungen in hohlen Bäumen, Felsspalten oder Mauerlöchern, andere legen eigens für den Nachwuchs Höhlen an. Die polstern sie dann nach ihrem eigenen Geschmack aus und legen ihre Eier hinein. Jeden Sommer brüten Meisen ein- oder sogar zweimal. Das Weibchen legt dann rund sechs bis zwölf Eier.

In Europa weit verbreitet

Das ,Nesthäkchen der Meisen ist noch etwas unsicher. Es sitzt im Garten unseres Lesers Winfried Wolf. © Wolf

Dass unser Leser in seinem Garten Meisen entdeckt hat, ist übrigens keine Seltenheit: Laut dem Naturschutzbund (Nabu) zählen Meisen in Deutschland zu den häufigsten Gartenbewohnern. In Europa gehört die Kohlmeise zu den am weitverbreitesten Vogelarten. caz