  Jungwölfe der TSG Eintracht beginnen mit ihrem Outdoor-Training

Plankstadt. Endlich wieder gemeinsam trainieren, wenn auch im Freien und mit Abstand - das war für die Jungwölfe wieder möglich und sorgte für strahlende Augen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen in einer Gruppe von maximal 20 Teilnehmern gemeinsam Sport machen.

Da im Rhein-Neckar-Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge die 50 überschritten hat, müssen sich die größeren Jungs noch ein wenig gedulden, bis auch sie wieder gemeinsam trainieren dürfen, schreibt die Handballabteilung der TSG Eintracht. Gleiches gilt für die beiden Herrenmannschaften; hier bleibt es also beim Online-Training und individuellen Lauf- und Krafteinheiten. Unter freiem Himmel durften die Jungwölfe der E-Jugend zeigen, dass sie im Lockdown das Handballspielen nicht verlernt haben.

Alle sind hoch motiviert

„Das Training war super, alle Kinder waren hoch motiviert und sind sogar ohne Murren die große Runde samt Endspurt gerannt“, berichtet Trainerin Michi Augspurger, die gemeinsam mit Trainerin Tanja Spanier und Trainer Keon Young die E-Jugend betreut. Die drei haben gestaunt: Nach der langen Pause waren die Jungs und das Mädchen heiß aufs Training; sie haben alles gegeben, gekämpft und gespielt. Sie können es immer noch richtig gut und wurden am Ende mit einer Capri-Sun, spendiert vom Hauptverein belohnt. Auch die Eltern konnten sich freuen über ihre Kinder, die freudestrahlend und mit roten Wangen vom Training nach Hause kamen.

Anschließend waren dann die Mädchen aus der D-Jugend an der Reihe. Demnächst dürfen dann endlich die Jungen aus der C- und D-Jugend an den Start. „Auch wenn wir die aktuellen Infektionszahlen mit Sorge betrachten, sind wir trotzdem froh, dass die Kinder ein bisschen Normalität zurückbekommen“, so die Mitteilung abschließend. zg