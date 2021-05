„Jungwölfe“ glücklich über gemeinsames Training

Plankstadt. Ein ungewohntes Bild bot sich auf dem Platz der TSG Eintracht Plankstadt: Die Handballer der männlichen C-Jugend durften endlich wieder ihrem geliebten Sport nachgehen.

AdUnit urban-intext1

In Fünfergruppen trainierten die „Jungwölfe“ mit ihrem Trainer Peter Knopf, streng nach den Vorgaben des Hygienekonzepts, das der Hauptverein erarbeitet hat: Die Gruppen kommen zeitlich versetzt auf den Platz und auch innerhalb der einzelnen Teams müssen die Jungs Abstand halten.

Aber das war es wert, endlich wieder gemeinsam mit den Teamkollegen trainieren zu können und nicht mehr alleine zu Hause, schreibt die TSG Eintracht in einer Pressemitteilung. Peter Knopf hat die Jungs seit dem Lockdown jede Woche mit Online-Training fit gehalten und den Zusammenhalt gestärkt. Aber das gemeinsame Schwitzen ist durch nichts zu ersetzen.

Einziger Wermutstropfen: Einige Jungs in der Mannschaft sind schon 14 und dürfen daher aktuell noch nicht mittrainieren.

AdUnit urban-intext2

Die männliche C-Jugend ist die erste Mannschaft der TSG, die ins Training und somit in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist. Um so dankbarer sind sowohl Sportler als auch Verein Peter Knopf und dessen unermüdlichem Einsatz für seine Jungs, denn als Coach muss er zu jedem Training einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Ab sofort werden die Jungs zweimal pro Woche trainieren. So kommt Stück für Stück ein bisschen Normalität zurück. zg