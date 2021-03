Plankstadt. Die Jungwölfe der TSG Eintracht Plankstadt sind trotz des Lockdowns eifrig im Training: „Ihr braucht morgen wieder Handball, Tennisbälle, Sprungseil, Theraband und eine Rolle Toilettenpapier“, das ist die Ansage. Oder: „Heute braucht ihr noch eine Bratpfanne.“ Denn jeden Freitag bekommen die Jungs von Trainer Peter Knopf solche geheimnisvollen Nachrichten. Seit die Handballhallen geschlossen sind, also seit Ende Oktober, hält Peter Knopf mit Trainer Hubertus Mauss die Jungs aus der C-Jugend der ASG Eppelheim/Plankstadt mit Online-Training fit. Seit Januar dürfen auch die Jungwölfe aus der D-Jugend teilnehmen. So sind es inzwischen knapp 30 Jungs, die immer wieder freitags in ihren Zimmern schwitzen – und einige jüngere Geschwister, die auch gerne mitmachen, sind da noch gar nicht eingerechnet.

Zu Beginn des Trainings gibt es jeweils eine Challenge, die Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Wissen benötigt, um Punkte zu erreichen. Zusatzpunkte können durch erfolgreiches Tippen von WM- oder Löwen-Spielen erzielt werden. Am Ende der Online-Trainingszeit wird abgerechnet: Die drei mit den meisten Punkten, bekommen einen Preis – gesponsert vom Förderverein Handball. Die Motivation ist groß und so stellen die Jungs alles bereit, was Peter Knopf verlangt. Auch besagte Rolle Toilettenpapier, mit dem die Jungs ein Ergebnis des Spiels der Nationalmannschaft legen müssen – und die Bratpfanne, in der Tennisbälle geprellt werden.

Übungen für Kraft und Kondition

Nach der Challenge startet das eigentliche Training mit Übungen für Kraft, Kondition und Koordination, mal mit und mal ohne Trainingsgeräte. Nach anderthalb anstrengenden und lustigen Stunden gehen die Buben wieder ihre Wege.

Klar, dass der Vereinsvorstand Peter Knopf für den unermüdlichen Einsatz dankt, mit dem er den Jungs in der oft tristen Zeit Struktur gibt und den Teamspirit erhält. Die Freude am Handballsport bleibt erhalten und die Challenges fordern den Kampfgeist der Spieler. Die Jungwölfe sind gut vorbereitet, wenn es hoffentlich bald in die Halle geht. zg/su