K 4146 auf der Agenda

Plankstadt/Region. Bis Dienstag, 12. April, sind die Ausschusssitzungen in der Aula des Zentrums beruflicher Schulen Weinheim beheimatet. Entsprechend findet die nächste Sitzungsrunde der Ausschüsse des Kreistages erstmals an einem neuen Ort statt. Den Auftakt macht dort am Dienstag, 22. März, ab 14 Uhr, die Zusammenkunft des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Das schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Nach der Fragestunde beschäftigen sich die Kreisräte mit dem Sicherheits- und Deckenprogramm und somit mit den Kreisstraßen. Stimmen die Ausschussmitglieder zu, kommt es auf der K 4146 zwischen Plankstadt und der Kreisgrenze zu Heidelberg zu Arbeiten. Das Projekt wird mit rund 340 000 Euro beziffert.

Stabsstelle im Fokus

Außerdem steht unter anderem noch die Genehmigung für eine Amphibienleiteinrichtung bei Sinsheim-Adersbach zur Abstimmung. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft befasst sich zusätzlich mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. zg/caz

Info: Die Dokumente zur Sitzung und weitere Infos gibt’s unter www.ratsinformation.rhein-neckar-kreis.de/sdnet/termine.