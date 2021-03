Plankstadt. Der Melder klingelt - jemand hat die Freiwillige Feuerwehr Plankstadt gerufen. Jetzt gilt es, schnell zu sein. Das Gerätehaus, das wegen der Corona-Krise sonst die meiste Zeit verwaist ist, füllt sich langsam mit Einsatzkräften. Sie tragen Masken und halten Abstand, während sie schnell in ihre Uniformen schlüpfen.

„Corona spielt in unserem Alltag immer eine Rolle“, erklärt Feuerwehrkommandant Uwe Emmert im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei jedem Einsatz beachten die Feuerwehrmänner und -frauen den Infektionsschutz genau. „In den Fahrzeugen haben wir das Personal reduziert. Wo normalerweise neun Personen zusammensitzen, sind es jetzt nur noch sechs“, fügt Emmert hinzu.

72 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2020 bestritten, die meisten davon unter Pandemiebedingungen. Sie gliedern sich in 27 Brände und 44 Hilfeleistungen. „Vier Mittelbrände haben wir abgelöscht, der Rest waren kleine Feuer“, erläutert der Kommandant. Besonders in Erinnerung bleibt ihm ein Alarm in der Silvesternacht: Am 31. Dezember brannte die Fassade eines Hauses (wir berichteten). „Man merkt schon, dass die Menschen mehr zu Hause sind“, meint Emmert.

Deutlich weniger

Denn 2020 sei vergleichsweise ruhig und ohne große Einsätze verlaufen. Dabei sei die Anzahl aber nicht deutlich geringer gewesen als in den Vorjahren. „In Jahren mit großen Unwettern hatten wir auch schon um die 100 Alarmierungen“, nennt der Kommandant die Ausnahme.

Von den 44 Hilfeleistungen - bei der Feuerwehr „technische Hilfeleistung“ genannt - hatten im vergangenen Jahr 20 mit Menschenrettung zu tun. Hier musste die Feuerwehr unter anderem Tragehilfe leisten oder verschlossene Türen öffnen.

Mit dem Coronavirus sind die Floriansjünger dabei auch bereits direkt konfrontiert worden: Bei einem Einsatz bestand bei einem Patienten Verdacht auf eine Infektion. „Das hatte die Leitstelle uns direkt mitgeteilt und so konnten wir uns mit entsprechender Schutzkleidung, FFP2-Masken und Schutzbrillen ausrüsten“, erinnert Emmert sich. Im Anschluss habe die Mannschaft die getragene Ausrüstung dekontaminiert. „Ansonsten sind wir von Corona glücklicherweise verschont geblieben.“

Aber auch Positives brachte das Jahr 2020 mit sich: Im Frühjahr freuten sich die Aktiven der Wehr über ein neues Löschfahrzeug. „Die Einweisung haben wir in Kleingruppen über die Bühne gebracht - anders war das wegen der Pandemie nicht händelbar“, sagt der Kommandant. Präsenzübungen finden bei der Feuerwehr derzeit keine statt. Die Plankstadter Wehr halte sich in diesem Punkt an die Vorgaben des Innenministeriums und des Kreises. Es gehe schließlich um die Sicherheit der Bevölkerung.

Hoffnung auf Geburtstagsfest

„Die Kameradschaft leidet unter der Krise natürlich“, meint Emmert und merkt an, dass Online-Webinare keine praktischen Übungen ersetzten. Er spricht auch all die ausgefallen Feste und Umzüge an, die die Feuerwehr normalerweise begleite. Bleibt nur zu hoffen, dass die Feuerwehr wenigstens ihren 125. Geburtstag feiern kann, der in diesem Jahr im Kalender steht. „Wenn Corona es möglich macht, möchten wir gerne eine Fahrzeugschau anbieten und der Bevölkerung auf diesem Weg auch gleich unser neues Löschfahrzeug zeigen“, sagt der Feuerwehrmann.

Die Aktivitäten der Jugend- und der Kinderfeuerwehr sowie der Altersmannschaft lägen momentan ebenso auf Eis, wie die Übungen der 58 Aktiven. Die Betreuer halten über den Nachrichtendienst Whatsapp den Kontakt mit den 20 Jugendlichen und haben beispielsweise einen Strick zum Knotenüben und Mützen vorbeigebracht. Für die 16 Mitglieder der Kinderfeuerwehr gab es außerdem einen Schlüsselanhänger und Unterlagen zum neuen Fahrzeug. „Online-Ausbildungen haben hier auch schon stattgefunden - zum Beispiel ein Feuerwehr-Quiz und kleine Präsentationen.“

„Man darf dennoch nicht vergessen, dass trotz des Lockdowns verschiedene Arbeiten in der Feuerwehr anstehen. Die Fahrzeuge und Gerätschaften müssen gepflegt, gewartet und vom TÜV geprüft werden“, merkt Emmert an. „Wir hoffen einfach, dass bald wieder Übungen in Präsenz stattfinden können.“