Eine Zeit der Unsicherheit scheint endlich hinter Corden Pharma zu liegen. Der Standort in Plankstadt hat seit Mitte Oktober 2020 einen neuen Geschäftsführer. Dr. Lutz Henkel hat das Ruder nach einer Phase der Neuorientierung in die Hand genommen und erklärt bei einem Gespräch mit unserer Zeitung, was in nächster Zeit ansteht. Das letzte Treffen ist wegen Corona schon über zwei Jahre

...