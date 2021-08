Kastenwagen brennt auf der L544 bei Plankstadt vollständig aus

Plankstadt. Schock für eine 30-Jährige: Aus der Belüftungsanlage ihres Wagens ist während der Fahrt Rauch gedrungen, kurz darauf stand das Auto in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Samstagnachmittag um 14.45 Uhr von der Bundesstraße B 535 kommend in Richtung Oftersheim, als sie den Rauch bemerkte. Die Frau stellte ihr Auto, das sofort zu brennen begann, unmittelbar vor der Abzweigung zur L 600 ab. Sie konnte den Wagen verlassen und blieb unverletzt.

Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Plankstadt, die mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort war, brannte das Fahrzeug bereits komplett. Während der Löscharbeiten und aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die L 544 für eine Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Da Betriebsstoffe sowohl auf die Fahrbahn als auch ins Erdreich gelangten, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Das Erdreich wurde nach Besichtigung durch die verständigte Wasserbehörde des LRA Rhein-Neckar-Kreis auf einer Fläche von knapp drei Quadratmetern fünf Zentimeter tief abgetragen.

An der Brandstelle hatte sich außerdem Asphalt abgelöst, woraufhin weitere bauliche Maßnahmen in der kommenden Woche folgen werden. Der Totalschaden am Renault mit Erstzulassung aus dem Jahr 2002 wird auf 1000 Euro geschätzt.