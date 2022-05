Katholiken feiern Jubelkommunion

Die Erstkommunion ist für jeden Katholiken ein besonderes Ereignis und sollte entsprechend auch in den restlichen Lebensjahren würdig in Erinnerung bleiben. Daher finden ab Samstag, 28. Mai, in der Seelsorgeeinheit Festgottesdienste zum Anlass der Jubelkommunion in den Pfarrgemeinden Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen statt.

Alle Gläubigen, die ein Jubiläum für eine Erstkommunion feiern, die mindestens 25 Jahre zurückliegt, sind eingeladen, an den Gottesdiensten und dem anschließenden Sektempfang teilzunehmen.

In Plankstadt findet der Jubiläumsgottesdienst in St. Nikolaus am Samstag, 28. Mai, 18.30 Uhr statt. Eine Anmeldung zu den Feierlichkeiten ist online möglich. zg