Kilometer für Plankstadt

Plankstadt. Plankstadt ist dieses Jahr erneut beim bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb, eine Aktion des Klima-Bündnisses, dabei. Erstmals nehmen auch im Rhein-Neckar-Kreis alle 54 Kommunen an der Kampagne teil. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert des Radverkehrs im Landkreis. „Nutzen Sie die Chance und treten auch Sie drei Wochen lang, vom 8. Mai bis 28. Mai, für unsere Gemeinde Plankstadt in die Pedale. Das Ziel: Gemeinschaftlich Kilometer sammeln, CO2 vermeiden und gleichzeitig an frischer Luft etwas für die Gesundheit tun, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit“, teilt die Verwaltung mit.

Anmelden könne man sich im „Offenen Team“, in einem anderen bereits bestehenden Team oder einem eigenen Team. Mit der Meldeplattform „Radar!“ habe man die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. So könne jeder mithelfen, Plankstadt noch fahrradfreundlicher zu gestalten.

Mit kostenloser App tracken

Ferner sei es möglich, mit der kostenfreien Stadtradeln-App die geradelten Strecken via GPS zu tracken und direkt dem eigenen Team und der Plankstadt gutzuschreiben. Bei Fragen stehe Ulrike Krause (Klimaschutz) unter Telefon 06202/20 06 14 gerne zur Verfügung. zg

