Kinder spenden für verletzten Storch „Martin“

Plankstadt. Genau gegenüber des Kindergartens St. Martin hat ein Storchenpaar sein Nest gebaut. Seit Beginn des Nestbaus verfolgen die Kinder gespannt die Aufzucht der Störche. In allen Gruppen war dies Thema, es wurde dazu gebastelt, die Lebensweise der Störche studiert und genau beobachtet, was sich in dem Nest tat.

Über Facebook erfuhren die Erzieherinnen dann, dass einer der Jungstörche aus dem Nest gefallen war. Dabei hatte er sich den Flügel verletzt und zu allem Übel hatte ihn zudem ein Hund gebissen, heißt es in einer Pressemitteilung. Als bekannt wurde, dass einer der Störche verletzt sei, riefen die Verantwortlichen zu einer Spendenaktion auf, um den Vogelpark bei der weiteren Aufzucht zu unterstützen.

Die Kinder nannten den Storch „Martin“ – genau so, wie der Namenspatron des Kindergartens heißt. Viele der Kinder spendeten sogar ihr Taschengeld, um zu helfen. So übergab ein Teil der Schulanfänger eine stolze Summe von 321,20 Euro an Sven Berlinghof und Susanne Fiedelak vom Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein. Belohnt wurden sie mit einer Tasche voll Leckereien. Da gerade auch Fütterungszeit war, durften die „Maxis“ bei der Fütterung der Enten, Gänse und Schwäne helfen. Die Kinder werden bestimmt in Zukunft nach „Martin“ schauen und mit ihren Eltern in den Vogelpark kommen. zg