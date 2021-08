Kinder üben Koordination und Technik mit dem Seil

Plankstadt. Ein bisschen Fitness in den Ferien? Dieses Angebot haben einige Kinder beim großen Sommercamp des TC Plankstadt angenommen. Von Montag bis Freitag ging es deshalb für 56 Interessierte in die Räume des Tennisclubs, wo Cheftrainer Felix Dobler und sein Team einige Lektionen parat hatten. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Bereits seit elf Jahren bietet die Felix Dobler Tennis Academy in Kooperation mit dem TC Plankstadt dieses Sommercamp an.

Das Programm war dabei aber nicht auf Tennis beschränkt, auch Dehnübungen und Seilspringen waren an der Tagesordnung. „Die Übungen mit dem Seil fördern die Koordination und Technik, weshalb sie ein wichtiger Bestandteil des Trainings sind“, so Felix Dobler. Aufgrund des wechselhaften Wetters kam den Kindern die Halle mit vier Tennisplätzen zugute. Auch die beiden Squash-Courts wurden dieses Mal genutzt, um Technik und Ausdauer mit den größeren Nachwuchstalenten zu trainieren.

Durch den angrenzenden Spielplatz der Gemeinde, der verschiedene Ballsportarten wie Tischtennis, Basketball und Tennis an der Ballwand bietet, konnten sich die Kinder auch mal Abwechslung gönnen. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, wobei der Dank der Beteiligten Roberto Rondinelli, dem Wirt des Vereinslokals gilt. Die Nachmittage wurden dann wieder mit Schlägern und Bällen auf den Plätzen bestritten und der Tag endete meistens mit kleinen Spielen, die entscheiden sollten, wer an diesem Tag den Platz abziehen durfte – oder musste.

Sein Ende fand das Tenniscamp in einem Abschlussturnier. Dabei spielte jedes Kind innerhalb seiner Leistungsklasse nach dem Prinzip „Jeder gegen Jeden“ und konnte versuchen, das Erlernte der Woche umzusetzen. Bei der Siegerehrung nahmen die Kinder überglücklich ihre Preise entgegen. Allerdings ging niemand an diesem Tag leer aus, es gab Medaillen für die Erstplatzierten und für alle T-Shirts von Babolat. zg

