Kinder von Ähren fasziniert

Plankstadt. Die Schaufelder des Jubiläumsprojekts „Von der Aussaat bis zur Ernte“ am Plankstädter Hüttenweg werden gut angenommen und viele Spaziergänge und Fahrradtouren führen Besucher dorthin.

So waren auch Olalla und Roman Waldecker mit ihrem Vater dorthin geradelt. Sie zeigten sich sehr interessiert an dem Areal und erkundeten das Feld. Olalla las auf der Schautafel und gab ihrem kleinen Bruder die dort gedruckten Informationen weiter. Gemeinsam machten sie sich auf Entdeckungstour und nahmen die Hinweisschilder zu den angebauten Pflanzen an den Flurstreifen unter die Lupe.

Die Kinder betrachten die Tafel, die auf ein Jubiläumsprojekt der Gemeinde Plankstadt hinweist. © Rapp

Danach zeigten die Jungbiologen großes Interesse an den Pflanzen selbst und überprüften ihre soeben neu erworbenen Erkenntnisse. Besonders die unterschiedlichen Ährenformen und die Kartoffeln faszinierten die Kinder. Am liebsten hätten sie sofort nachgeschaut, was die Kartoffelpflanzen unter der Erde machen – aber dafür braucht es noch etwas Geduld bis zur Ernte.

Die Initiatoren des Projekts freuen sich über das Interesse der Kinder und wünschen sich, dass weiterhin viele Besucher den Fortschritt der Pflanzungen begleiten. Übrigens: Nicht nur für die Kleinen ist die Darstellung der Arbeit der Bauern interessant. Auch so manch Erwachsener erfährt sicher für ihn Neues etwa zu den Nutzpflanzen aus der hiesigen Region.

