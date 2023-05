Kindergarten schnuppert beim Tennis rein

Plankstadt. Der Tennisclub (TC) Plankstadt freute sich über 14 Mädchen und Jungen des Kindergartens Sankt Martin, die an einer 90-minütigen Schnupperstunde teilnahmen. Begrüßt wurden die Fünf- und Sechsjährigen mit ihren Erzieherinnen Janina Bastel, Stephanie Müller und Ellen Haindl vom Vorsitzenden Roland Wahl und dem Cheftrainer Felix Dobler.

Es ließe sich generell beobachten, dass bei den Kindern, insbesondere in der Pandemie, immer mehr Defizite in Sachen Bewegung, Koordination, Kondition und Geschicklichkeit vorhanden sind, so der TC in seiner Pressemitteilung. „Wir haben mit den Kindern ein breit gefächertes Bewegungsprogramm durchgeführt. Mit einem Zirkeltraining mit Hockey, Tennis, Konditionstraining und Geschicklichkeitsübungen. Den Kindern hat das abwechslungsreiche Training sehr viel Spaß und Freude gemacht. Es ist eine vielseitige und gesundheitsfördernde Grundausbildung. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund“, macht Wahl deutlich. Sport und Bewegung seien nicht nur gut für Koordination und soziales Lernen, sondern auch für das Gemeinschaftsgefühl. Oberstes Ziel der Schnupperstunden sei es, die Freude am Tennisspiel zu entwickeln. „Was schon mit den Kleinsten beginnt, die in kleinen Gruppen individuell gemäß ihres Entwicklungsstandes vom TC gefördert und mit spielerischen Elementen langsam an das Tennisspielen herangeführt werden“, so Wahl. Alle Kinder seien in den 90 Minuten ins Schwitzen gekommen und hatten sichtlich Spaß beim Schnuppertraining. tc