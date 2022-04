„Kirchenputz“ in Eppelheimer Kirche

Eppelheim. Brauchen wir das noch oder kann das weg? Diese Frage stellte sich beim „Kirchenputz“ der evangelischen Kirchengemeinde mehrfach. Bei der Aktion, bei der rund 20 Engagierte aus den Reihen des Kirchengemeinderates und der Gruppen und Kreise zusammen mit den Hauptamtlichen der Gemeinde mit anpackten, wurden Kirche, Gemeindesäle und die Außenbereiche wieder auf Vordermann gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Liste an Arbeiten, die zu erledigen waren, war lang und in verschiedene Bereiche unterteilt. Armin Bernt hatte sie im Vorfeld zusammen mit Elisabeth Klett, Martin Gramm und Adrian Vajda erstellt. Es habe sich seit dem vergangenen „Kirchenputz“ so manches an Arbeit und Reparaturen angesammelt, so Bernt. „Das wollten wir jetzt in Ordnung bringen, bevor wieder richtig Leben in Kirche und Gemeindehaus kommt“, erklärte er.

Herwig Huber übernimmt in luftiger Höhe das Abstauben der Lampen und Verstrebungen. © Sabine Geschwill

Meist wurde in Zweierteams gearbeitet, damit Hand in Hand die Aufgaben schneller erledigt werden konnten. Eine Menge an Putz- und Reparatur-, Maler-, Garten- und Aufräumarbeiten gab es zu erledigen. Überall wurde tatkräftig angepackt.

Hochdruckreiniger im Einsatz

Der Innenhof zwischen Kirche und Gemeindehaus wurde mit einem Hochdruckreiniger gesäubert, die Bepflanzungen rund um die Kirche von altem Laub und Müll befreit, am Aufgang zum Gemeindehaus wurden alte Büsche ausgegraben und das Areal neu gestaltet. Die Lampen und Deckenverstrebungen im großen Gemeindesaal wurden von Staub und Spinnweben befreit. Die Grünpflanzen im Gemeindehaus bekamen eine Frühjahrskur. In der Küche kamen Putzschwämme zum Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es wurden Geräte und Arbeitsflächen blitzblank geputzt sowie der Inhalt sämtlicher Schränke und Schubladen in Augenschein genommen und Defektes aussortiert. Auch in der kleinen Sakristei wurde kräftig aufgeräumt und beispielsweise der Bestand an Kerzen überprüft. Dabei fielen so einige Dinge in die Hände, die bis dahin völlig vergessen in Schränken, Schubladen oder Kartons schlummerten. Die vielen Spiele und Materialkisten im Jugendraum im Untergeschoss wurden aussortiert und übersichtlich geordnet. Nebenan im Besprechungsraum brauchten die Wände neue Farbe.

Auch der Kirchenbus, mit dem die ältere Generation zu den Seniorennachmittagen abgeholt wird, erhielt eine Innenreinigung. „Es besteht nicht die Pflicht, dass heute alle Arbeiten erledigt werden müssen“, betonte Bernt. Bei allem Unerledigtem werde man schauen, wie wichtig und dringlich es sei und bei Bedarf einen weiteren Arbeitseinsatz planen. Die Kirchenputz-Helfer konnten sich in den sechs Stunden ihres Arbeitseinsatzes mit Butterbrezeln oder selbst gebackenem Kuchen stärken und sich zur Mittagszeit eine heiße Wurst mit Brötchen schmecken lassen.