Plankstadt. Gleich zwei Farben haben die zarten Blüten dieses Kirschbaumes in Plankstadt – sie leuchten in Weiß und Rosa. Unsere Leserin Julienne Matthias-Gund hat uns dieses hübsche Foto zugesandt. Die Kirschblüte startet meist ab Mitte April und dauert bis in den Mai an. In Japan ist sie eines der wichtigsten Symbole der örtlichen Kultur. Die weißen und rosafarbenen Blüten stehen für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. / caz

