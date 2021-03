Plankstadt. Die dritte Sammelaktion der Plankstädter SPD zugunsten des Schwetzinger Tafelladens „Appel + Ei“ war ein großer Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt konnten 85 Kisten gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln dem Tafelladen übergeben werden. Alle Spenden kommen bedürftigen Menschen zugute. Derzeit werden von der Tafel 1600 Menschen, darunter 400 Kinder, versorgt. „Allen Spendern gebührt ein großes Lob und ein ganz herzlicher Dank – auch im Namen der Tafel. Sie haben verstanden, wie wichtig es ist, gerade in der schwierigen Pandemiezeit, bedürftigen Menschen, die oft ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind, zu helfen“, würdigt Jutta Schneider für die SPD in ihrem Schreiben. Sie dankt auch für die Geldspenden von Menschen, die selbst nicht einkaufen konnten: Ihre Spende wurde durch Einkäufe vom Plankstädter SPD-Vorstand in Nahrungsmittel und Hygieneartikel umgesetzt. zg