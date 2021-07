Klara Carstens feiert ihren 101. Geburtstag

Plankstadt. Grund zum Feiern hatte Klara Elise Carstens am Montag allemal: Die Seniorin ist 101 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass kam auch Bürgermeister Nils Drescher zum Gratulieren vorbei. Gemeinsam mit Tochter Edeltraud Pfaff feierten sie in kleiner Runde den Geburtstag.

Geboren wurde Klara Carstens am 19. Juli in Plankstadts Nachbargemeinde Oftersheim. Verheiratet war sie mit Wilhelm August Carstens aus Kiel, der in Oftersheim ein Fuhrunternehmen mit zwei Lastkraftwagen betrieb und 1977 leider verstarb. Als junges Mädchen arbeitete sie bei „Neuhaus“ zum Zigarrendrehen in Schwetzingen, später dann bei „Sunlicht“ in Mannheim. Das mütterliche Lebensmittelgeschäft in Oftersheim hat sie außerdem jahrelang geführt.

Malen als großes Hobby

„Meine Mutter hat immer viel Zeit im Garten verbracht und gerne gemalt“, erzählt Edeltraud Pfaff. Das Malen auf Stoff, Papier und Leinwände sei ihr großes Hobby gewesen.

Seit rund zehn Jahren wohnt die Jubilarin nun bereits im Caritas-Altenzentrum Sancta Maria und fühlt sich dort sehr wohl und gut aufgehoben. Das Geburtstagskind strahlte am Montag über beide Ohren und freute sich über verschiedene Blumengrüße und Geschenke des Bürgermeisters sowie der Leitung des Altenheims. Die Schwetzinger Zeitung schließt sich allen Glückwünschen an. caz

