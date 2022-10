Klare Worte gegen die Bahntrasse

Plankstadt/Sandhausen. Das laufende Verfahren zur Festlegung eines Streckenverlaufs der geplanten Bahntrasse Mannheim – Karlsruhe wird in den Rathäusern der Region aufmerksam verfolgt. Die Trasse könnte die Region massiv betreffen (wir berichteten mehrfach). Drei der möglichen Linienkorridore führen direkt an Plankstadt und Eppelheim vorbei.

Auf der Internetseite der Stadt Eppelheim war bereits Anfang des Jahres zu lesen: „Eine von mehreren Möglichkeiten sieht vor, dass ein Teil des Schienennetzes auf Plankstadter Gemarkung verlegt wird. Die für diesen Fall geplante Streckenführung würde dann wohnortnah zwischen Eppelheim und Plankstadt verlaufen und unter anderem einen Schulweg zerschneiden.“ Von Norden aus kommend könnte die Trasse die Felder zwischen Plankstadt und Eppelheim zerschneiden und auf Höhe von Oftersheim und Patrick-Henry-Village nach Südosten abknicken, um dann östlich der A5 entlang der Autobahn Richtung Süden fortgesetzt zu werden.

Nun hat sich auch die Gemeinde Sandhausen klar gegen Variantenplanungen der Bahn positioniert. Eine dieser Varianten würde auf Sandhäuser Gemarkung verlaufen und gravierende Einschnitte für den Wald, den Klimaschutz und die Bürger bedeuten. Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes positioniert sich daher deutlich gegen diese Linienvariante, die eine Streckenführung an der A5 von Bruchhausen in Richtung Süden entlang der Sandhäuser Höfe vorsieht. Günes appelliert an die Deutsche Bahn, Lösungen und Ideen zu präsentieren, die nachhaltig sind und die Bevölkerung mitnehmen. „Die Realisierung einer Streckenvariante darf nicht zu Lasten des Umwelt- und Naturschutzes, aber auch nicht zu Lasten des Schutzes der Menschen in unserer Region gehen“, so Günes in einer Pressemitteilung. zg